Balıkesir'in iki ilçesi için doğal gaz altyapı ihalesi düzenlenecek

Edremit ve Burhaniye’ye gelmesi planlanan doğal gaz için altyapı çalışmaları başlıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’nin yayınladığı ihale ilanına göre 06.02.2018 günü BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılacak ihale ile Burhaniye ve Edremit ilçeleri doğal gaz boru hattı ihale edilecek.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Burhaniyelilerin ve Edremitlilerin dört gözle beklediği haberi Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal verirken “Gerekli altyapı için çalışmalar başlıyor. BOTAŞ’ın yaptığı ihale duyurusuna göre 6 Şubat’ta yapılacak ihalenin ardından sözleşme imzalanacak ve sözleşmenin imzalanması ile birlikte işler 10 gün içerisinde başlayacak. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Doğalgazın ilçemize gelmesine vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.