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Balıkesirli çiftçi hırsızlara isyan etti

Bir gecede 67 küçükbaş hayvanı çalınan çiftçi, ''Hiç değilse şu küçük yavruların anasını getirin, öbürlerini götürün" dedi.

27.01.2017 - 10:04
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Balıkesir’in Halalca Mahallesi’ndeki hayvan damından bir gecede 67 küçükbaş koyun ve kuzu çalındı.

''YAVRULARIN ANASINI GETİRİN''

Maddi olarak büyük sıkıntıya uğradığını söyleyen Hasan Aydın, "40 bin lira civarında maddi zarara uğradım. Hırsızları çevrede gören duyan olmamış. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsıza lanet olsun. Allah bin türlü belasını versin. Hiç değilse şu küçük yavruların anasını getirin, öbürlerini götürün" dedi.

Balıkesirli çiftçi hırsızlara isyan etti

''HİÇ OLMASSA ANNESİZLERDEN ALSAYDILAR''

Hayvanlarının çalınmasından çok kuzularının anasız kaldığına üzülen ve onları besleme konusunda büyük sıkıntı yaşayacağını söyleyen Hasan Aydın, "Hayvanları damın dışında bulunan camın kilidini kırarak araca koyup taşımışlar. 1 saat içerisinde 67 tane hayvanı götürmüşler. 45 tane koyun 22 tane kuzuyu almışlar. Kuzular kaldı küçük, hiç olmazsa annesiyle götürseydiler. Veya annesizlerden alsaydılar. Bunları büyütmek çok sorun olacak. 15 günlük, 1 haftalık ve 1 aylık olan yavrular annesiz kaldı" dedi.

Balıkesirli çiftçi hırsızlara isyan etti

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