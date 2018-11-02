Balıklıgöl UNESCO kalıcı listesine hazırlanıyor

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olmasının yanı sıra önemli inanç merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için yapılan hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

İNANÇ TURİZMİN ÖNEMLİ MERKEZİ

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve kentin simgesi haline gelen tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yerleşkede altyapı, drenaj, su tahliye kanalı ve restorasyon çalışmalarını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanı yeni görünüme kavuşturdu.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ

Balıklıgöl içerisinde yer alan havuzu da yenileyen belediye, teknolojik cihazlarla gölde su analizi yapıp, sağlıklı ortamda yaşamalarını sağladıkları balıklara oksijen ve mineral desteğinde de bulunuyor.

Peygamberler şehri olarak nitelendirilen ve üç semavi dinin mensupları arasında önemli bir yeri bulunan Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde, toprak kaymasının engellenmesi, göldeki balıkların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda restorasyon çalışmaları yapıldı.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri adıyla 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Balıklıgöl'ün, asıl listeye girebilmesi için bilim adamlarının da desteğiyle Koruma Amaçlı İmar Planı ile Balıklıgöl Alan Yönetim Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yerleşkenin asıl listeye alınması için başvuruda bulunacak.