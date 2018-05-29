Balıklıgöl'ün bir bölümü ziyarete kapatıldı

Tarihi yerleşkede bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi'nin zemininde, 11 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesi nedeniyle kayma meydana geldi.

RESTORASYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için Jet-Grout olarak adlandırılan özel bir yöntemle caminin zeminini ana kayaya sabitlendi. 3 yıldır caminde oluşan çatlaklar ve caminin zeminine su sızması üzerine 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor.

CAMİ İBADETE KAPALI

Onarımı tamamlanması beklenilen Döşeme Camindeki 3 milyon 49 bin liralık sözleşme bedeline rağmen camindeki inşa çalışmaları 2018 yılına sarktı. 3 yıldır ibadette kapalı olan caminin biran önce faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürüyor.