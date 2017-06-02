Balinanın karnından çıkan plastik torbalar müzede

Ocak ayında karaya vuran boz balinanın karnından 29 adet plastik torba çıkmış, olay Türk medyası ile birlikte uluslararası medyanın da gündeminde geniş yer almıştı.

Uluslararası medya fırtınasının bu sergiyi hazırlamalarında önemli rol oynadığını belirten Üniversite Müzesi Proje Müdürü Siri Skretting Jansen, sergi ile ziyaretçilere boz balina ile mikro plastikler arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istediklerini belirtti.

MERKEZDE BİR AHTAPOT

Hazırlanan serginin merkezinde ise bir ahtapot bulunuyor. Zira ahtapot, boz balinanın besin zinciri içerisinde önemli bir yere sahip.

Proje Müdürü Siri Skretting Jansen, boz balinanın besin bulmak için 2 bin metreye kadar dalabildiğini belirterek, balinaların derinliklerde ahtopot aradıklarını, ancak deniz tabanını kaplayan plastik atıklar ile ahtopot arasında ayrım yapamaması nedeniyle plastik atıkları da soğurarak sindirim sisteminin işleyişini engellediğini anlatıyor.

‘Plastik Balina’ nın bulunmasından sonra Norveç sahillerinde plastik temizleme kampanyası düzenleyen Doğa ve Gençlik Örgütü Başkanı Ingrid Skjoldvær de "Plastik balina okyanuslara yaptığımız etkinin şok edici ve üzücü bir örneği. Bu olay Norveç halkının kampanyamıza büyük katılımını sağladı." diye konuştu.

Doğa ve Gençlik Örgütü’nün ‘plastik balina’nın tespit edilmesinden sonra düzenlediği 1092 aktivite boyunca 26 bin 469 gönüllünün katılımıyla 173 tondan fazla atık toplanarak, 500 bin metrelik sahil şeridi atıklardan temizlendi.