Balkan ezgileriyle sahura kaldırdılar

Merkez Osmangazi İlçesi Selamet Mahallesi’nde dernek merkezinde toplanan Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM) üyesi gençler, giydikleri Rumeli yöresine özgü kıyafetler ile tef, davul, darbuka ve klarnet eşliğinde Balkan müziklerini çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Gençler, Gülbahçe ve Selamet mahallelerinde sokak sokak dolaşıp buralarda oturanları müzikler eşliğinde sahura kaldırdı.

Daha sonra gençler, mahallelinin ikram ettiği börek ve tatlıları alarak mahalleli ile mahalle meydanında sahur yaparak dağıldı.

Balkan ezgileri eşliğinde mahalleyi sahura kaldırdılar

Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM) Dernek başkanı Adem Serbest,

"(BURFEM) derneğimizin 7 yıl önce başlatmış olduğu organizasyonumuz yine devam ediyor. Küçük çocuklarımız ile kostümlerimiz ve yemeklerimizle bu akşam kültürümüzü tüm Türkiye’ye tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki hafta diğer mahallelerde ve Rumeli göçmenlerimizin olduğu mahallelerde bu etkinliğimizi yapacağız. İlk organizasyonumuzda bir çekingenlik vardı. Acaba nasıl bir tepki alırız diye ama şuan gezdiğimiz Selamet mahallesinde tüm hemşirelerimiz bunu çok hoş karşıladı. Camlarda balkonlarda bulunan vatandaşlar bize güzel tepkiler veriyor. Aynı zamanda tatlı ve böreklerini yaptılar. Mahalle halkımız ve gençlerimiz ile bu sahuru gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı birlikteliğin olduğu bir ay bu birlikteliğimiz de yapmış olduğumuz etkinlik ile tüm Rumeli camiası ile Bursa halkının birlikteliğini sağlıyoruz" dedi.