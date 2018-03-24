Balkan kültürü 'Kültür Evi'nde yaşatılıyor

Kırklareli Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Türkiye, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın ortak kültürel değerlenin sergilendiği Ali Rıza Efendi Kültür Evi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Yaklaşık 2 ay önce kentin ilk yerleşim yeri Yayla Mahallesi'nde açılan Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ndeki her odada Kırklareli'nin isminin Lozengrad ve Saranta Eklesies olduğu dönemlerde kullanılan eşyalar sergileniyor.

Kültür evini yaklaşık 6 bin turistin ziyaret ediyor ve her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Kültür eviyle Balkanlar'ın tarihi ve kültürel özelliklerini bir arada yaşattırıyor. Kültür Evi'nde, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ ile Kırklareli'nin tarihi, kültürel birlik ve beraberliğinin bulunuyor.

4 ülkenin ortak kültürünün sergilendiği kültür evine vatandaşların yoğun ilgi gösteriyor. Mekanda yaklaşık bin 500 eser sergileniyor. Türk mutfağının bulunduğu bölümde birçok tarihi nitelikteki malzemeyi bulmak da mümkün.

Ergül Tosun

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