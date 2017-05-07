taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Balkan şampiyonu atlet yarışlara köyünde hazırlanıyor

Balkan Şampiyonu Yasemin Zenin, Milli Takım seçmelerine köyünde hazırlanıyor. Boş zamanların da ailesine yardım ediyor.

07.05.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Yaşam

Burdur merkeze bağlı Çine Köyü'nde oturan Yasemin Zengin, milli takım seçmelerine antrenörü Asım Yüz ile köyünde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

ANTRENMAN SONRASI AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Önümüzdeki günlerde Artvin, Bursa ve Akseki'de yapılacak milli takım seçmelerinde ter dökecek olan Yasemin Zengin'in takım arkadaşları Sunay Toprak, Pelin Yavuz ve Gülsevim Uzun da çalışmalara eşlik ediyor. Yasemin Zengin, antrenmanların bitiminde ise ailesine yardımcı oluyor. Şalvarını giyip başörtüsünü takan Yasemin Zengin, hayvanlara bakıyor.

Balkan şampiyonu atlet yarışlara köyünde hazırlanıyor

"RAKIM YÜKSEK OLDUĞU İÇİN KÖYÜMDE ÇALIŞIYORUM"

Amacının bu yıl da milli takıma seçilmek olduğunu belirten Yasemin Zengin şunları söyledi: "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. 2010 yılından bu yana Asım Yüz hocamla atletizm çalışmalarımı sürdürüyorum. 2013 yılında ilk defa milli takıma seçilerek Fransa'da ülkemi temsil ettim. 2016 yılında ise Bulgaristan'da 4100 metrede genç kızlarda Balkan Şampiyonu oldum. Antrenmanlarımı rakım yüksek olduğu için köyümde sürdürüyorum. Antrenmanlarım ve okulum olmadığı zamanlarda köyde aileme yardım ediyorum. Koyunlarımıza, ineklerimize bakıyorum. Tarlada çalışıyorum."

Balkan şampiyonu atlet yarışlara köyünde hazırlanıyor

Yasemin Zengin, hedefinin büyük kadınlarda Avrupa, dünya ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurguladı.

Antrenör Asım Yüz de, "Dağ yarışmaları için Çine Köyü'nde çalışmalarımıza günde çift idmanla devam ediyoruz. İnşallah girdiğimiz yaş kategorilerinde istediğimiz başarıları elde edip ilimizi milli formayla temsil ederiz" dedi.

Balkan şampiyonu atlet yarışlara köyünde hazırlanıyor

Balkan şampiyonu atlet yarışlara köyünde hazırlanıyor

Balkan şampiyonu atlet yarışlara köyünde hazırlanıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

611
Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

156
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

181
Sahte estetik uzmanı hırsızlıktan tutuklandı

Sahte estetik uzmanı hırsızlıktan tutuklandı

99
Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet

Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet

2
Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

Gürsel Tekin CHP'ye tuzak kurulduğunu düşünüyor

175
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM