Balkanların en hareketlisi: Sırbistan

Aybüke SENGİR / [email protected]

Balkanlar için gezi planı yapmak oldukça zor. Çünkü vize istemeyen ve kesintisiz gezilebilecek 6 ülke ve çok sayıda şehir var. Hal böyle olunca insan ister istemez pek çok yeri gezip görmek istiyor. O zaman ilk işiniz kendi zevklerinize, görmek istediklerinize ve keyfinize göre olsun, rotanızı da ona göre belirleyin. Balkanlarda ilk nereye gitsem dediğinizi duyar gibiyim; size tavsiyem hepsini tek bir yerde bulabileceğiniz rota Sırbistan.

SIRBİSTAN'DA GEZİLECEK ŞEHİRLER

Öncelikle size kolaylık olması açısından Sırbistan’ın gezilecek şehirlerini listeledim; Belgrad, Niş, Novi Sad, Tara, Furska Gora, Zlatibor, Valjevo, Vrnjacka Banja, Ivanjica, Derdap, Arandelovac, Kosijeric, Kralijevo, Srpska Crnja, Gornji Milanovac, Pirot, Velika Plana, Paracin, Subotica, Novi Pazar, Semi Pazar, Sokobanja, Leskofça, Zajecar, Loznica, Trstenik, Zrenjanin, Kikinda, Cuprija, Negotin, Golubac, Kursumlija, Kanjiza, Mokra Gora, Backa Palanka, Bajina Basta, Vrsac, Vrdnik, Mionica, Sabac, Arilije, Raska, Topola, Petrovaradin, Kule, Vranje, Ljig, Sjenica, Prokuplje, Pribloj, Petrovac





Ne kadar gezilecek yer ve görülecek nokta var değil mi? Sıra geldi neden Sırbistan sorusunun yanıtına. Sadece vizesiz ülke olmasından dolayı değil, ekonomik olması da Sırbistan’ı ilk tercihimiz yapıyor. Görülmesi gereken bir çok doğal güzellik de var. Sadece Belgrad’ı görmek yeterli değil. Ülke yemyeşil topraklara sahip. Özellikle Sırbistan’ın kuzeyinde bulunan Novi Sad şehri Sırbistan’ın Sırbistan’ın 2. güzel şehri olarak biliniyor.

HER YERE YÜRÜYEREK ULAŞABİLİRSİNİZ

Eğer burası için kültürel bir gezi planlıyorsanız istediğiniz her yere yürüyerek ulaşabilirsiniz, ben yürümem derseniz de şehir içi ulaşım imdadınıza koşacak . Gece hayatının tadını çıkarırım oradan da otele dönmek için taksi tutarım diyorsanız Belgrad’da o da sorun değil, çünkü taksi fiyatları da oldukça uygun.

PARA BİRİMİ

Sırbistan'ın para birim Sırp Dinarı. Sırp Dinarı'yla Türk Lirası arasında çok fazla fark bulunmuyor, bu yüzden paramızın kıymetinin olduğu ülkelerden biri Sırbistan.

NE ZAMAN GİTMELİ

Şimdi tam zamanı! Sırbistan genel olarak yıl içerisinde çok yüksek hava sıcaklıklarına sahip olmadığı için bu mevsim orayı fethetmeniz için oldukça ideal. Güney ve kuzey kesimlerinin hava koşulları farklılık gösteriyor. Ocak ayı ise Sırbistan'ın en soğuk olduğu ay diyebiliriz.

DİREKT UÇUYORUZ

Nikola Tesla Havaalanı’na İstanbul’dan Türk Hava Yolları ile 1 saat 40 dakika süren yolculuk sonrası ulaşabiliyorsunuz.

SIRBİSTAN’IN KÜLTÜRÜ

Gelelim Sırbistan'ın kültürüne... İnsanları oldukça sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olarak tanınıyor. Bir yer, bir bilgi öğrenmek istenildiğinde size oldukça sıcak yaklaşacaklarına emin olun. Çok renkli bir gece hayatı, birçok müzesi ve sanat galerisi, genç nüfusu, birbirinden güzel mimarileri, gelişmiş bir sağlık sektörü olan bir ülke olduğu için kültürel açıdan da zenginleşeceğiniz bir gezi olacak. Günün her saati oldukça güvenilir bir ülke. Yine de turistik ve kalabalık bölgelerde hırsızlıklara dikkat etmekte fayda var.

NOEL ARİFESİ SOKAKLAR CIVIL CIVIL

Noel Arifesi Sırbistan'da sosyal yaşamın en yoğun görüldüğü zaman oluyor. Tüm restoranlar, sokaklar insanlarla dolup taşıp her yerde canlı müzik festivalleri oluyor. Sırbistanlı biri sizi evinize davet ettiyse ona küçük bir hediye götürmelisiniz ve ayakkabı çıkarmak onlar için saygı olarak görülüyor.

SIRBİSTAN FESTİVALLERİ

Sırbistan birçok film, yemek, müzik festivaline ev sahipliği yapan bir ülke. Bunların içinde en gözdesi de EXİT Festivali. Her yıl Temmuz ayında ülkeyi renklendiren festivalde dünyanın birçok önemli sanatçısı sahne alıyor. Bu yıl biraz geç kalmış olabilirsiniz ama seneye mutlaka bu festivali deneyimleyin derim. Doğu Avrupa'nın da en büyük festivali olan EXİT, açık hava sineması, teknolojik alanlar ve ekstırem spor alanları bulunuyor.

TROMPET FESTİVALİ

Bir de Guca Trumpet Festivali var, oldukça ilginç bir festival. Her Ağustos ayında dünyanın dört bir yanından gelen 600.000 trompet sevdalısı Belgrad'tan Guca'ya üç saatlik otobüs yolculuğu yapıyorlar. Akrobatların, dansçıların, aktörlerin yer aldığı Sokak Sanatçıları Festivali (Festival of Street Musicians)'nde birçok ülkeden gelen en başarılı 150 sokak sanatçısı en iyi performanslarını sergiliyorlar.

BELGRAD MÜZİK FESTİVALİ

Belgrad Müzik Festivali her ekim ayında düzenlenen klasik bir müzik festivali. Festival geleneksel Balkan müziklerine yoğunlaşıyor. Birçok orkestra ve performans sanatçısı Belgrad'ta bulunan Belgrades’s Kolarac Hall, Yugoslav Drama Theater ve seçilmiş alanlarda sahne alıyorlar. Sanatçılar, Sırbistan'ın en iyi artistleriyle atölye çalışması yapma şansına sahip oluyor.

ET FESTİVALİ

Leskovac Grill Festival her Eylül ayında kutlanmakta olan ızgara et festivali. Ana cadde beş gün boyunca motorlu trafiğe kapatılıyor ve birçok karnavallarla, moda gösterileriyle, konserlerle, ve bol etle ülke festivalin tadını çıkarıyor.

FİLM FESTİVALİ

Cinema City Film Festival her Haziran ayında sinemaseverler için adeta bir cennet. Sekiz gün boyunca süren bu etkinlikte 150'den fazla film gösterimleri ve atölyeler yapılıyor. Açılışı kentin tarihi Petrovaradin kalesinde canlı bir konserle oluyor. Film gösterimleri ve galaları Novi Sad’da dört açık, beş kapalı alanda yapılıyor.

SIRBİSTAN MUTFAĞI

Gelelim Sırbistan’ın mutfağına... Sırbistan mutfağı tipik bir Orta Avrupa Balkan mutfağı ve Yakın Doğu yemekleri karışımı. Sırplar tam anlamıyla bir et sevdalısılar. Izgara et ve sosis, yerel peynir ve ekmek ana yemekleri olarak geçiyor. Örneğin bir Sırp evine gelen misafire geleneksel olarak ekmek ve tuz ikram ediyor.

ET SEVDALISI SIRPLAR

Çoğu Sırp restoran, rostilj (pastırma ile sarılmış ve peynir ile doldurulmuş tavuk ızgara) , çeşitli ızgara etlerin olduğu büyük bir tabak sunuyor. Bunun yanı sıra aranan her yemeği bulmak mümkün. Burada aç kalacağınızı sakın düşünmeyin. Kajmak dedikleri (krem peynir ve tereyağ ile yapılan bir yemek) ve ajvar( kavrulmuş kırmızıbiber) dedikleri hem vejateryenler hem de et yiyenler tarafından denemesi gereken leziz bir atıştırmalıkları.

Fastfood restoranlarda bulunan bir Sırp hamburgeri olan Pljeskavica alışıldık hamburgerlerin dışında bir lezzete sahip. Burada sadece vejetaryen yemek bulunduran restoran çok fazla bulunmuyor, ancak restoranlarda rahatlıkla vejetaryen yemek bulabilirsiniz.

TATLI VE KAHVE KÜLTÜRLERİ

Sırbistan'da çok gelişmiş bir kahve kültürü ve tatlı bulunuyor. Palacinke (çikolatalı krep) oldukça ünlü bir tatlısı.

ÇEŞME SUYUNU RAHATLIKLA İÇEBİLİRSİNİZ

Burada çeşme suyunu içmek çoğu ülkeye nazaran oldukça güvenli ve sağlıklı. Su eğer bulanıksa bunun sebebi içerisindeki hava baloncuklarından kaynaklandığını söylüyorlar. Bir dakika beklendiğinde bu hava baloncukları da duru su haline dönüyor.

BAŞKENT BELGRAD'DA GEZİLECEK YERLER

-Belgrad’da yapılmadan dönülmemesi gerekenleri listeliyorum;

-Knez Mihailova Caddesi’nde keşfe çıkmadan

-Skadarlija bölgesinin bohem sokaklarında kaybolmadan

-Ada Ciganlija’da güzel bir park gezisi yapmadan

-Zeum bölgesinden, Belgrad’ı akşamüzeri fotoğraflamadan

-Savamala bölgesini görmeden

-Eğlenceli Belgrad Gece hayatını yaşamadan

-Lezzetli Sırp yemeklerini tatmadan

-Tuna ve Sava nehirlerini boylu boyunca yürümeden sakın dönmeyin.