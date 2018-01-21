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Balkanlar'dan TSK için zafer duaları

TSK'nın Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na Balkan halkından da dualarla desteklerini gösterdi.

AA | 21.01.2018 - 05:21..
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TSK’nin, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşması için Balkan halkı dua etti.

"ALLAH'IM KARDEŞLERİMİZİ KORU"

Vatandaşlar, “Allah’ım kardeşlerimizi koru”, “Erdoğan’ın Türk ordusundan Allah razı olsun”, “Allah Türk ordusunu korusun ve güçlendirsin” şeklindeki dualarını, AA Arnavutça Haberler Servisi Facebook sayfasında, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili paylaşılan haberlerin yorum kısmına yazdı.

Balkanlar'dan TSK için zafer duaları

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