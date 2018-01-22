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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta kaybolan ve apartmanın 4'üncü katındaki balkonda mahsur kalan Ceylan isimli kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

AA | 22.01.2018 - 17:08..
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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında 20'ye yakın kedisiyle yaşayan Hatice Alkan, 2 yaşındaki Ceylan isimli kedisinin akşam evde olmadığını fark etti.

İTFAİYE KURTARDI

Kedisini aramasına rağmen bulamayan Alkan, Ceylan'ın, apartmanın 4'üncü katında yaşayan üniversite öğrencilerinin balkonunda olduğunu gördü. Öğrencilerin tatil için memleketlerinde olması nedeniyle Alkan, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkonda mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kedisine yeniden kavuşan Alkan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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