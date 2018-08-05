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Balkonda oturan kadının parmağına kurşun isabet etti

Rize'de evinin balkonunda oturduğu sırada, maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal yaralandı.

DHA | 05.08.2018 - 03:56..
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Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana gelen olayda, evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in (41) sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti.

Balkonda oturan kadının parmağına kurşun isabet etti

MERMİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı.

Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkonda oturan kadının parmağına kurşun isabet etti

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