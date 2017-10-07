taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Balkonda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

Bursa'da inşaat halindeki bir binada uyuşturucu madde kullanan ve balkonda komaya giren Hakan C., itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

07.10.2017 - 07:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen sıva ustası 24 yaşındaki Hakan C., inşaat halindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede uyuşturucu madde kullandı.

Balkonda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

BALKONDA KOMAYA GİREN GENCİ İTFAİYE KURTARDI

Evin balkonun komaya giren ve yerden kalkamaz hale gelen genci gören çevredeki apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Balkonda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile balkona ulaştı. Ekipler, kilitli olan kapıyı açarak sağlık ekiplerini içeriye çağırdı. Komaya giren Hakan C., ilk müdahale ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.  

Balkonda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

Balkonda uyuşturucu komasına giren genci itfaiye kurtardı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü
Ankara'da, bir çifti otomobillerini durdurarak öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.
81 ilde operasyon: Aranan bin 157 kişi yakalandı
Mala karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.
Ankara'da karı koca kızlarının gözü önünde öldürüldü
Başkentte bir karı koca, seyir halindeki otomobilleri durdurularak, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bolu'da ayı saldırısına uğrayan köylü öldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

Demirören'in maç sonu görüntüsü tepki çekti

365
Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

Aslıhan Doğan'dan maç sonrası olay paylaşım

52
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den plaka paylaşımı

89
Katalonya bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları

Katalonya bağımsızlık referandumunun resmi sonuçları

15
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın ABD temasları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın ABD temasları

65
Viking mezarlarında İslami figürler

Viking mezarlarında İslami figürler

19
Giresun'un İtalyan kardeşi oldu

Giresun'un İtalyan kardeşi oldu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM