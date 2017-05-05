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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Çakmak, esnaflar tarafından havada yakalandı.

05.05.2017 - 17:14
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Şanlıurfa'da 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Çakmak, çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti. Bir süre korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı.

ESNAFLAR KURTARDI

Bu sırada aşağıda bekleyen esnaf Fehmi Durmaz ve Mehmet Tapşık ellerini açıp Elif'i havada yakaladı.

Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı, Mehmet Tapşık'a ait bakkalın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı VİDEO

"HEMEN BALKONUN ALTINA KOŞTUM"

İşyerinde bulunduğu sırada bağrışmaları duyunca balkonunun altına geldiğini belirten kebapçı Fehmi Durmaz, "Komşuların fark etmesi üzerine ben de hemen balkonun altına koştum. Sorumsuz aileler yüzünden bir çocuk ölümden döndü. Allah’a şükür çocuk yara almadan onu havada yakalayarak kurtardık. Bir canın hayatını kurtarmak güzel bir duygudur. Bu benim de çocuğum da olabilirdi. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı


Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk havada yakalandı

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