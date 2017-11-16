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Balkondan düşen görme engelli Nesime, hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan görme engelli Nesime Tural, çıktığı balkonda dengesini kaybederek düştü.

16.11.2017 - 10:35
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Samsun'un Bafra ilçesinin Mevlana mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Nesime Tural, oturdukları binanın balkonuna çıktığı sırada dengesini yitirince aşağıya düştü.

Balkondan düşen görme engelli Nesime, hayatını kaybetti

SEVENLERİ ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Ağır yaralanan ve ilçe devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Tural, hastanede verdiği yaşam mücadelesi kaybetti.

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde santral memuru olan Tural'ın Bafra Görme Engelliler Derneği'nin de üyesi olduğu öğrenilirken, ölümü ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

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