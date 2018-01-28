Balkondan düşen kadın çamaşır ipine takıldı

1 Evlilikleri güçlendiren hareket Özür dilemek; güçlü, sağlıklı bir evliliğin en önemli kurallarından biridir.

2 Burseya'da teröristler ele geçirildi TSK ve ÖSO'nun birlikte gerçekleştirdiği operasyon kapsamında ele geçirilen Burseya Dağı teröristlerden temizlendi. Teröristlerin bir kısmı etkisiz hale getirilirken, sağ kalanlar ise teslim alındı.

3 Trabzonspor U21 takımı F.Bahçe'ye 5 attı U21 Süper Ligi mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti.

4 Oyuncu Mehmet Çevik'ten sanatçılara Afrin çağrısı Oyuncu Mehmet Çevik, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bildiri imzalayanlara tepki gösterdi.

5 Talisca Bursa'da sahada olacak Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Talisca'nın durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Bursa maçında oynayabileceği öğrenildi.

6 Peter Jones'dan Roma İmparatorluğu'nun tarihi İngiliz tarihçi yazar Peter Jones, 'Geldim Gördüm Yendim' (Romalılar Hakkında Bilmek İsteyeceğiniz Her Şey) adlı kitabında, 1200 yıllık Roma İmparatorluğu'nu masaya yatırıyor.