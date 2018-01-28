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Balkondan düşen kadın çamaşır ipine takıldı

Samsun'da 4. katın balkonundan düşen kadın, ikinci kattaki çamaşır ipinin üzerince düşünce yere çakılmaktan kurtuldu.

İHA | 28.01.2018 - 17:04..
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Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Hatice Ç. (47) evlerinin 4. katındaki balkonda iş yaparken gözü kararınca yere düştü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Balkondan üçüncü kattaki tentenin üzerine düşüp ardından ikinci katta bulunan metal çamaşır ipine takılan Hatice Ç. yere düşmekten son anda kurtuldu.

Balkondan düşen kadın çamaşır ipine takıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Hatice Ç., ikinci katın balkonundaki asılı kaldığı yerden komşuların yardımıyla balkonun içine alınıp daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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