Minik Hira'yı balkondan kuzeni düşürmüş

Olay, 22 Mart çarşamba günü saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi 27 yaşındaki Devran Dağ tarafından televizyon izlemek için salona bırakılan 3.5 yaşındaki Hira'yı, evde bulunan annesinin kuzeni Türkan İlhan kucağına aldı. Hira, İlhan'ın kucağındayken Fransız balkondan bir anda düştü. Çağrılan sağlık ekibi, Hira'yı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hira, götürüldüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirirken, polis olay nedeni ile soruşturma başlattı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Minik kızının ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını sürdürürken bir yakını minik Hira'yı, Türkan İlhan'ın kucağından düşürüp ölümüne neden olduğunu söyledi. Genç kadın, Fransız balkonda hava alırken yanına gelen Hira'nın kendini kucağına almasını istediğini, kucağına alırken ellerinin titremesi sonucu çocuğu düşürdüğünü iddia etti. Korktuğu için de olayı kimseye söylemediğini belirten İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KANI YERDE KALMASIN"

Türkan İlhan'ın hep kendileriyle birlikte olduğunu belirten Baba Devran Dağ, şöyle konuştu: "Türkan İlhan hep bizi teselli etmeye çalıştı. Suçu hep bana attı, sıyrılmaya çalıştı. Sonunda suçunu itiraf etti. Sağ olsun savcımız olayın peşini bırakmadı. Yaptığı keşiflerle olayın kasti olduğunu ortaya çıkardı. Olayı daha etraflı olarak araştırılmasını, kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum." diye konuştu.