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Balkonunda uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

Kocaeli'de bir kişinin evini esrar bahçesine çevirdiği öğrenildi. İnceleme üzerine baskın yapan emniyet, şahsı yakaladı.

İHA | 28.09.2018 - 06:36..
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Gölcük'teki adrese düzenlenen operasyonla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balkonunda uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı


33 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan bir evin çatısında esrar yetiştirildiği ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele, Gölcük İlçe Emniyeti ve Gölcük İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili evde yaşayan O.S. isimli şahsı takibe alan jandarma ve polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda evde arama yapan ekipler, şahsın evin çatısında etrafını duvarla kapattığı terasta saksılara dikili 33 kök Hint keneviri, evin çatısında iple asılı 12 dal Hint keneviri, ayıklanmış 610 gram uyuşturucu maddesi yaprağı, hasat edilmiş 2 kilo 70 gram esrar ve 266 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Balkonunda uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı


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