Balon balığı neden tehlikelidir

Hint Okyanusu kökenli zehirli türler arasında bulunan boyları 10 ile 70 santim arasında değişen balon balıklarının, ahtapot, kalamar ve kabuklu popülasyonunu oldukça azalttığı biliniyor.

BALON BALIĞININ DÜŞMANI YOK

Son zamanlarda, yaklaşık 1200 türün bulunduğu Kızıldeniz'in rekabetçi ortamından Akdeniz gibi 600 balık türü olan rekabetin düşük olduğu bir alana geçen balon balıkları, rahatça yerleşip ve üreyerek sayılarını artırmış durumda.

İstilacı bir tür olan balon balığının, kaynak kullanımı ve alan işgali konusunda yerli türlerden daha başarılı olması ve doğal düşmanlarının olmaması da sayılarının artmasında önemli bir etkendir.

BALIKÇILARA ZARAR VERİYOR

Balon balıkları, av araçlarına ciddi zararlar verirken av kayıplarına da yol açıyor. Denize atılan paragatlardaki iğneler balon balıkları tarafından kırılıyor.

Mersin Körfezi'nde yapılan çalışmalarda balıkçıların yüzde 85'inin balon balıklarından zarar gördüğü, Gökova Körfezi'nde amatör balıkçıların yakaladığı her 100 balıktan 10'unun balon balığı olduğu, Marmarisli balıkçıların attığı 10 iğneden 5'inde balon balığı çıktığı görülüyor.

JAPONYA'DA ZENGİN TURİSTLER YİYOR

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devlet yetkililerin atadığı uzmanlar tarafından 5 yıl süreyle eğitilen aşçılar, 2 yıl boyunca balon balığı yemeği yapılması için pratik eğitimden geçiyor. Balığın kullanılmayan iç organları kilitli çelik kutularda özel donanımlı çöpçüler tarafından imha için belgeyle teslim alınıyor. Japonya'da özellikle zengin turistlerin büyük ilgi gösterdiği yemeğin tabağı 200- 350 dolar arasında satışa sunuluyor.