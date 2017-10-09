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Balon futbolu nedir

Futbolun hem izlemesi hem de oynaması en zevkli olan hali balon futbolunda insanlar dev balonların içine giriyor.

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Büyük plastik balonların içine girerek oynamaya çalışan insanların futbol maçını izlemek, genel olarak bildiğimiz futbol algısının tamamen dışına çıkıyor.

FRANSA'DA BEĞENİ TOPLUYOR

Futboldan hoşlanmayan herkesin kahkahalarla oynayabileceği ya da izleyebileceği bu eğlenceli aktivite genellikle Fransa'da dikkat çekiyor ancak dünya geneline de giderek yayılıyor.

Balon futbolu nedir

Seyircisinin de azımsanamayacağı kadar fazla olduğu balonlu futbolda oyuncular üzerlerine geçirdikleri yuvarlak büyük balonlar ile futbol oynamaya çalışırlar.

Balon futbolu nedir

Balon futbolu nedir

Balon futbolu nedir

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