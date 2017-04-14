Balon kazasında pilotun serbest bırakılmasına itiraz

Nevşehir Kapadokya'da meydana gelen kaza sırasında balon sepetinde bulunan yolcular, savcılık ifadelerinde, Göreme beldesindeki uçuş alanında saat 06.15'te pilot Bekir G'nin idaresindeki sıcak hava balonuyla kalkış yaptıklarını, yaklaşık 30 dakika sonra ise pilotun "hava muhalefeti nedeniyle iniş yapacağız" uyarısında bulunduğunu anlattıkları belirtildi.

"NORMAL BİR İNİŞ Mİ YOKSA MACERALI BİR İNİŞ Mİ İSTERSİNİZ?"

Pilotun, yolcular arasındaki bir kadına "Normal bir iniş mi, yoksa maceralı bir iniş mi istersiniz?" diye espri yaptığını duyduğunu aktaran İran asıllı turist Mohammediza S. (30), pilotla konuşan kadının "Tabii ki güvenli ve normal iniş isterim" cevabını söylediğini, bu konuşmanın hemen ardından balonun elektrik tellerine çarparak düştüğünü ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

"PİLOT TELLERİ FARK EDEMEDİ"

Bacağındaki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve balon pilotu ve firmadan şikayetçi olan Hülya A. ise "Bence pilot telleri fark edemedi. Balon bir tarlaya düştüğünde ise bacağımın kırık olduğunu hissettim." diye konuştu.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

Öte yandan, olayı soruşturan savcının talimatıyla ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen pilot Bekir G'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Ürgüp Savcılığınca itiraz edildi.

Taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olma suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Bekir G'nin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazının değerlendirilmesi için dosya, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.