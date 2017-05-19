Balon şişirirken aort damarı yırtılan kadın öldü

Gazete sahibi ve yöneticileri FETÖ adına suç işledikleri, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla aranıyor.

Ulusoy, zengin-fakir ayrımı yaparak ilişkilerinde aşkı değil parayı aradığını açıkça belli etti.

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Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir'e penaltı atışları sonunda yenilirken, en çok konuşulan isim Volkan Demirel oldu.