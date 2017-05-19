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Balon şişirirken aort damarı yırtılan kadın öldü

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde 35 yaşındaki Lütfiye Gül balon şişirirken aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi.

19.05.2017 - 17:00
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AORT

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen Trabzonlular Festivali'nde, İHH'nın kimsesiz çocuklar yararına açtığı stantta görev alan Lütfiye Gül balon şişirirken bir anda rahatsızlandı.

AORT DAMARI YIRTILDI

Lütfiye Gül'ün rahatsızlandığını görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfiye Gül'ün yapılan kontrolünde aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne sevk edilen Lütfiye Gül'ün ambulansta duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Lütfiye Gül yaşamını yitirdi.

Balon şişirirken aort damarı yırtılan kadın öldü

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde veri elamanı olarak çalışan Lütfiye Gül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.

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