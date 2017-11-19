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Balona röveşata atan Gülbay Türkücü'nün bulunma anı görüntüsü

Ankara Kızılay'da Gülbay Türkücü'nün polis tarafından bulunduğu sırada çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

19.11.2017 - 12:30
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Ankara'da yaşadığı evden ayrılan ve ailesi tarafından 3 haftadır aranan Gülbay Türkücü'nün, geçen hafta Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalıştığı an güvenlik kamerası ile görüntülenmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kimliği belirlenen Gülbay Türkücü, geçen salı günü bulundu. Gülbay Türkücü'nün bulunduğu anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Balona röveşata atan Gülbay Türkücü'nün bulunma anı görüntüsü

POLİSE İHBARDA BULUNDU

Mamak ilçesinde bir kafede oturan Gülbay Türkücü'yü gören bir kişi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kafeye gelen polis ekipleri masada oturan Gülbay Türkücü'nün yanına gitti. Burada yapılan incelemede Gülbay Türkücü'nün, ailesi tarafından aranan ve balona röveşata atmaya çalışan kişinin olduğu tespit edildi. Gülbay Türkücü, polis karakoluna çağrılan ailesine teslim edildi.

Balona röveşata atan Gülbay Türkücü'nün bulunma anı görüntüsü

"ONUN OLDUĞUNU TAHMİN ETMEDİK"

Kafe sahibi Ali Özel, Gülbay Türkücü'nün geçen salı günü bulunduğu söyledi. O günün normal bir gün olduğunu söyleyen Ali Özel, şöyle dedi:

"Burada oturan bir kadın müşterimiz hareket ve tavırlarından rahatsız olduğu erkek müşteriyi gösterdi, bende yerini değiştirdim. Durumu iyi değildi. Sonra dışarı geçti. Dışarı geçtikten sonra bir başka kadın müşterimiz onu tanıdığını söyledi. Ben de onu içeriye aldım, burada bir masaya oturdu. Sonra polis karakoluna haber verildi ve polis arkadaşlar geldi. Önce kimliği netleştirildi, fotoğraflarına, balona tekme attığı resimlere bakıldı. Ondan sonra karakola götürüldü."

Bu kişinin kendisi ile diyaloga girmediğini söyleyen Ali Özel, "Ona poğaça ikramında bulunduk. Aç olduğunu söyledi. Kendisi birşey söylemedi. Hiç konuşmadı. Sadece ‘Aç mısın?’ dediğimizde 'Açım.' dedi. Gerçekten zor bir durum. Bizim de çocuklarımız var. Onun olduğunu hiç tahmin etmedik." diye konuştu.

Balona röveşata atan Gülbay Türkücü'nün bulunma anı görüntüsü

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