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Balona röveşata atmaya çalışan genç tedavi altında

Sosyal medyada çok konuşulan Gülbey Türkücü, ailesine kavuştuktan sonra Ankara'da psikiyatri kliniğinde tedavi görüyor.

16.11.2017 - 08:43
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Ailesi tarafından 3 aydır aranan Gülbey Türkücü ailesine kavuştu. Türkücü, ailesine kavuştuktan sonra psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Balona röveşata çekmeye çalışan genç

"AİLESİNİ GÖRMEK İSTEMİŞTİM, ÜZÜLDÜM"

Türkücü'nün ailesine kavuşmasında büyük payı olan kuyumcuda çalışan Ahmet Öner, hastaneye gitti. Hastaneye giden Öner, tüm çabalarına rağmen Türkücü ailesine ulaşamadığını belirterek, "Bize herhangi bir geri dönüş veya teşekkür etmediler. Böyle bir beklentimizde yoktu zaten. Aile zaten kendi derdiyle uğraşıyordu. Ben hastaneye geldim aileyi ziyaret etmek için ama güvenlik içeri almadı. Buraya doğru geldiğimde aileyi aradım. Kürşat telefonuna bakmadı. Mesaj attım görmek istiyorum dedim. Mesaja da cevap vermedi. Güvenlikçiler bana 'annesinin ve kardeşinin burada olmadığını ve doktorların 1. dereceden akrabalar dışında kimseyi almayın' dediğini söylediler. Açıkçası üzüldüm, görmek istemiştim onları" ifadelerini kullandı.

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