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Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü

Hatay'da bir apartman dairesinde uçan balondan sızan helyum gazının patlaması sonucu evin PVC kaplı duvarı yıkıldı.

11.11.2017 - 08:49
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanın birinci katından patlama sesi duyulmasının ardından büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

SİGARA YAKINCA PATLADI

Ekiplerin yaptığı incelemede, sızan helyum gazının evde kiracı olarak oturan D.T.'nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü.

Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü

DUVAR YIKILDI

Dairenin PVC kaplı bir duvarının yıkıldığı belirlendi. Aile bireyleri olaydan yara almadan kurtuldu.

Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü

Söz konusu dairede kiracı olarak kalan aileden D.T'nin, harçlığını kazanmak için uçan balon sattığı ve elinde kalanları evine getirdiği öğrenildi.

Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü

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