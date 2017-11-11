Helyum gazı patladı, ev savaş alanına döndü

Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartmanın birinci katından patlama sesi duyulmasının ardından büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

SİGARA YAKINCA PATLADI

Ekiplerin yaptığı incelemede, sızan helyum gazının evde kiracı olarak oturan D.T.'nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü.

DUVAR YIKILDI

Dairenin PVC kaplı bir duvarının yıkıldığı belirlendi. Aile bireyleri olaydan yara almadan kurtuldu.

Söz konusu dairede kiracı olarak kalan aileden D.T'nin, harçlığını kazanmak için uçan balon sattığı ve elinde kalanları evine getirdiği öğrenildi.