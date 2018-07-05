Balonlar günde 2 bin 255 kişiyi uçurdu

Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya bölgesinin simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turlarına yılın ilk yarısında katılan turist sayısı,geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87 oranında artış göstererek, 225 bin 544 kişiye ulaştı.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, özellikle yabancı turistlerin rağbet gösterdiği sıcak hava balon turları kapsamında, bu yılın ocak-haziran döneminde 12 bin 800 uçuş gerçekleştirildi.

BALONLAR 100 GÜN PERİBACALARIYLA KAPLI VADİLER ÜZERİNDE SÜZÜLDÜ

Altı aylık dönemde balon turlarının en çok rağbet gördüğü ay, 3 bin 137 uçuşun yapıldığı nisan ayı oldu. Ocak ayında 14 bin 704, şubatta 22 bin 118, martta 24 bin 151, nisanda 56 bin 672, mayısta 55 bin 759, haziranda ise 52 bin 140 kişi balon turlarına katılarak bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı elde etti.

Yılın ilk yarısında olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 gün uçuş yapılamazken, Göreme beldesi ve çevresindeki alanlardan kalkış yapan sıcak hava balonları 100 gün peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

33 MİLYON AVRODAN FAZLA GELİR ELDE EDİLDİ

Bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katan balon turları, aynı zamanda ekonomik anlamda da önemli bir gelir kaynağı oldu. Kişi başı 130 ile 170 avro arasında değişen ücretlerle katılım sağlanan balon turlarından yılın ilk yarısında 33 milyon avrodan fazla gelir elde edildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, "Yılın ilk yarısında aşırı talep vardı. Zaman zaman uçuşlarda yer bulamadık. Birçok turist uçamadan geri döndü. Ortalama 225 bin kişi uçtu, 80 gün rüzgardan dolayı uçuş gerçekleşmedi ama buna rağmen rakam gayet iyi. Yılın ikinci yarısında aynı yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz." dedi.

"FİYAT POLİTİKASI DÜNYA STANDARTLARININ ALTINDA"

Kapadokya bölgesinde hizmet veren 25 balon firmasınca uygulanan fiyat politikasının dünya standartlarının altında olduğunu vurgulayan Kırtıl, tura ilginin yıl boyunca devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kırtıl, Kapadokya'nın, dünyadaki balon anlamında en önemli uçuş alanlarından birisi olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Turistler bu turda dünyadaki en iyi görsel alanı izleme şansına sahipler. Dünyanın farklı yerlerinde balon turu düzenleniyor ama havadan muhteşem şöleni başka bir yerde görmezsiniz. Kapadokya'da balonlar güneşin doğuyla birlikte havalanıyor ve harika görüntüler oluşuyor. Peribacalarının renkleri, vadilerin güzellikleri seyrediliyor. Balon hem Türkiye hem de Kapadokya'nın markası haline geldi. Dünyadaki balon turlarında en uygun fiyat Kapadokya'da, kişi başı ortalama 150 avrodan fiyatlandırılıyor. Afrika'da 600 dolara satılıyor ama mesela Tanzanya'da uçuş sırasında vahşi hayvanları göremezseniz boş bir alanda uçulmuş oluyor."