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Balonlarla uçurulan adam doğum gününde öldü

Umman'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir adamın balonlar ile sürpriz olarak doğum gününde uçurulduğu, arkasından balonlara bağlı iplerin kopması sonucu düşerek öldüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 16:32..
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Umman'da bir aile, babalarının doğum gününü kutlamak için ona sürpriz yapmak istedi. Bir tepeye balonlar ile birlikte getirilen adam, balonlara bağlanarak uçurulacaktı.

Fikir güzeldi ancak uygulama yanlış oldu.

Balonlarla uçurulan adam doğum gününde öldü

BALONLAR PATLAYINCA DÜŞEREK ÖLDÜ

Doğumgünü kutlaması için balona bağlanan adam havalanırken, bir süre sonra adamın uçarken iplerin aırlığı taşıyamayarak kopması sonudunda bir yerlere düştü.

Adamı uzun arayışlar sonucunda bulamayan aile, yetkililere haber verdi. Adamı bulmak için bölgeye ekip gönderen yetkililer adama ulaşmaya çalıştı.

Balonlarla uçurulan adam doğum gününde öldü - VİDEO

CESEDİ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Balona bağlı iplerin koması sonucunda adam bölgede biryere düşerken talihsiz adamı arayış 3 gün sürdü. 3 günün sonunda bir dağın tepesinde bulunan adamın cansız bedeni bölgeye gelen ekipler tarafından helikoptere bindirilerek taşındı.

Adamın videosu internette günün en çok izlenen videolarından biri oldu.

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