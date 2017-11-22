Balonlu fok nedir

Fokgiller familyasından bir memeli türü olan balonlu fok, Kuzey Atlantik’te yaşar. Derisi kül grisi, siyah, lekeli, yavrularda sırt mavi-gri-yeşil, karında ve kenarlarda beyazımsı ve sarı gridir. Ağız-burun kısmı siyah renklidir. 3 metre boya ve 400 kilogram ağırlığa erişebilirler.
Erkek fok, tehlike hissettiğinde ve dişi foku etkilemek istediğinde burnunun üstündeki hortumsu kırmızı torbayı şişirir. Bu büyük torba sayesinde uzun süre dalabilirler.
Çiftler halinde yaşayan balonlu foklar yalnız çiftleşme ve tüy değiştirme dönemlerinde sürüler halinde toplanırlar. Mart-nisan aylarında doğum yaparlar. Doğan yavruların mavimsi kürkü çok beğenildiği için avcıların gözdesidir.