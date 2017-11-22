Balonlu fok nedir

Fokgiller familyasından bir memeli tü­rü olan balonlu fok, Kuzey Atlantik’te yaşar. Derisi kül grisi, siyah, lekeli, yavrularda sırt mavi-gri-yeşil, ka­rında ve kenarlarda beyazımsı ve sarı gridir. Ağız-burun kısmı siyah renkli­dir. 3 metre boya ve 400 kilogram ağırlığa erişebilirler.

Erkek fok, tehlike hissettiğinde ve dişi foku etkilemek istediğinde burnunun üstündeki hortumsu kırmızı torbayı şişi­rir. Bu büyük torba sayesinde uzun sü­re dalabilirler.

Çiftler ha­linde yaşayan balonlu foklar yalnız çiftleşme ve tüy de­ğiştirme dönemlerinde sürüler halinde toplanırlar. Mart-nisan aylarında doğum yaparlar. Doğan yavruların mavimsi kürkü çok beğe­nildiği için avcıların gözdesidir.