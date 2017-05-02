Balta ile öldürülüp ahıra gömüldü

Olay Samsun'un Yakakent İlçesi Dikencik Mahallesi'nde meydana geldi.Babaları Kazım İnce ve birlikte yaşadığı diğer kardeşleri Serkan İnce'den haber alamayan çocukları oturduklare eve geldiler. Ahırda kazı yapıldığını farkeden çocukları durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kazıda Kazım İnce'nin balta ile öldürüldüğü belirlenen cesedine ulaştı. İnce`nin cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

KAYIP EVLAT ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

Olayla ilgili sornuşturma başlatan jandarma, babası Kazım İnce ile birlikte oturan oğlu Serkan İnce'ye ulaşamadı. Babasını balta ile öldürüp ahıra gömdüğü sanılan Serkan İnce'nin olayın şüphelisi olarak arandığı belirtildi.