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Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali Bursa'da sahnelendi

Prut Zaferi'nin önemli isimlerinden Baltacı Mehmet Paşa'nın hayatının anlatıldığı Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali Bursa'da seyircilerle buluştu.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 11:46..
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda seyirciyle buluşan müzikali Celal Bıyıklı yönetti.

İZLEYENLERE GÖRSEL ŞÖLEN

Eseri kaleme alan aynı zamanda başrol oyuncusu Türker Kurugül, performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 120 kişilik kadro tarafından, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetlerle sahnelenen müzikal, sanatseverlere görsel şölen yaşattı. Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan dans grubu, uzun süre ayakta alkışlandı.

Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali Bursa'da sahnelendi

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