Baltacı Mehmet ve Katerina Müzikali Bursa'da sahnelendi

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde Merkel'in partisi aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesi çalan müzik, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de rahatsızlığa neden oldu.