Baltık Denizi’nde Rus helikopteri düştü: 2 ölü

Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad şehri yakınlarında uçuş yapan helikopterle irtibatın kesilmesinin ardından düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebattan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
TEST UÇUŞUNDA DÜŞTÜ
Rusya Federasyonu Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Denizi’nde gece uçuşu testleri yapılıyordu. Uçuş yapan Ka-29 helikopteri denize düştü, helikopter içindeki iki pilot öldü. Uçuş basit hava koşullarında yapılıyordu" ifadeleri yer aldı.
Rusya Araştırma Komitesi, kazanın sebebini araştırıyor.