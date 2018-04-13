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Baltık Denizi’nde Rus helikopteri düştü: 2 ölü

Rusya'da Baltık Deniz Filosu ait olan Ka-29 tipi helikopter, eğitim sırasında Baltık denizine düştü.

İHA | 13.04.2018 - 10:39..
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Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad şehri yakınlarında uçuş yapan helikopterle irtibatın kesilmesinin ardından düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebattan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

TEST UÇUŞUNDA DÜŞTÜ

Rusya Federasyonu Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Denizi’nde gece uçuşu testleri yapılıyordu. Uçuş yapan Ka-29 helikopteri denize düştü, helikopter içindeki iki pilot öldü. Uçuş basit hava koşullarında yapılıyordu" ifadeleri yer aldı.

Rusya Araştırma Komitesi, kazanın sebebini araştırıyor.

Baltık Denizi’nde Rus helikopteri düştü: 2 ölü

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