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Baltık’ta Rus-Çin ortak tatbikatı başladı

Baltık Denizi’nde ilk defa yapılan Rus-Çin ortak askeri tatbikatı gerçekleştirildi.

25.07.2017 - 09:53
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Rusya ve Nato arasında son zamanlarda artan gerginliğin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen askeri tatbikata geçen hafta Akdeniz’den Baltık denizine ulaşan Çin donanmasının en gelişmiş 052D tipi  destroyeri de bulunuyor.

ÇİN DONANMASININ DESTROYERİ

Askeri gözlemciler 052D tipi destroylerin bu yıl hizmete sokulduğunu, nispeten daha büyük ve hızlı olduğunu, güçlü silahlarla donatıldıklarını, hava ve deniz hedeflerini füze ve torpidolarla vurma kapasitesine sahip olduklarını belirtiyor.

Baltık’ta Rus-Çin ortak tatbikatı başladı

ÇİN'DEN 3 DONANMA

Rusya’nın Polonya ve Litvanya arasında kalan Kaliningrad’taki Baltijsk donanma üssünden yönetilen ”Joint Sea 2017” ortak askeri tatbikatına Çin donanmasının üç savaş gemisinin yanısıra Rusya donanmasına ait altı rus korveti, savaş uçakları, helikopterler ile kara ve deniz piyadeleri katılıyor.

TATBİKAT

Tatbikatta savaş gemilerinden top atışları, hava savunma denemeleri, gemilerin kontrolleri, deniz kurtarma ve lojistik uygulamaları gerçekleştirilecek.

Askeri uzmanlar tatbikatın kapsamlı olduğunu, ilerde uluslararası operasyonlarda birlikte hareket edebilme yeteneğinin denenmesini amaçladığını belirtiyor.

Uzmanlar Rusya ve Çin’in doksanlı yıllardan beri dereceli olarak güçlenen bağlarının 2012 yılından bu yana yoğunlaştığını, tatbikatın ABD’ye en başta ticaret olmak üzere değişik alanlarda meydan okumak anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Askeri ve politik uzmanlara göre tatbikat, bütün bunların yanısıra dünyaya, Rusya ve Çin’in ortak askeri işbirliği kapasitesi inşa ettiği, birbirlerini desteklemeye hazır olduklarını,iki ülkenin de hesaba katılması gerektiği politik sinyalini veriyor.

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