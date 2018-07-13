Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan Ömer Diken'in tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi. Diken hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava devam ediyor.

ÖNCE TAHLİYE KARARI GELDİ

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan Diken için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

'Balyoz darbe planı davası' hakimi İstanbul eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12 Temmuz'da yapılan duruşmasında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir. İtirazı değerlendiren İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Ömer Diken'in tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır."



