Balyoz, Ergenekon hakimlerinin iddianamesi kabul edildi

Kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılıkları ile Özel Yetkili Mahkemeler'de görev yapan; "Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusuluk, OdavTV, Şike, 17/25 Aralık, Selam Tevhid, MİT Tırları, Yasadışı dinleme, Tahşiye, Usulsüz Tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev alan aralarında Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Mustafa Başer, Metin Özçelik'in bulunduğu 25 eski hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede 25 eski hakim ve savcı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde cumhuriyet savcısı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan iddianame 227 sayfadan oluşuyor. İddianamede, şüphelilerden 16'sının Bylcok kullancısı olduğu, 7'sinin tutuklu olduğu, 5'inin Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen dava dosyasından tutuklu bulunduğu, 13 şüphelinin ise firari olarak arandığı kaydedildi.

İDDİANAMADE ADI GEÇEN İSİMLER

Buna göre tutuklu şüphelilerin Ayhan Bedirhan, İsmail Işık, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Metin Özçelik, Mustafa Başer, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ümit Zafer Çolak, Mehmet Ekinci, Kazım Kahyaoğlu, Abdullah Öztürk olduğu; firari olan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ise Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, Hadi Çağdır, Mehmet Ali Uysal, Mustafa Boz, Nurullah Çınar, Sedat Sami Haşıloğlu, Cihan Kansız, İsmail Tandoğan, Hikmet Usta, Davut Bedir, Gökmen Demircan ve Yakup Hakan Günay oldukları belirtildi.

DAVANIN SELAM TEVİD'DE KUMPAS DAVASIYLA BİRLEŞTİRLMESİ TALEP EDİLİYOR

İddianame, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Selam Tevhid'de Kumpas davasıyla birleştirilme talebiyle İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkemenin davanın birleştirilmesi konusunda daha sonra karar vereceği öğrenildi.