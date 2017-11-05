Balyoz timi Ankara'da sahte içki imalathanesini bastı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ın öncülüğünde hırsızlık ve diğer asayiş olaylarını önlemek amacıyla deneyimli polislerden oluşturulan "balyoz timi", eğlence merkezlerine satılacağı değerlendirilen sahte içkilerin imal edildiği adrese operasyon düzenledi.

Bir süredir takip edilen şüpheliler Necdet Y, Osman Ç. ve Tarık Ç.'nin Çankaya'daki Maltepe Mahallesi Özveren Sokak'ta bir daireye girmelerinin ardından ekipler baskın yaptı.

3 KİŞİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polisleri dairenin kapısında gören zanlılar, pencereden apartman boşluğuna atlayarak kanalizasyon giderinden kaçtı. Daha sonra araçlarına binen şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.





Adreste yapılan aramada ise çok sayıda sahte şişelenmiş ve şişelenmeye hazır sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

EĞLENCE MERKEZLERİNE PAZARLIYORLARDI

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlılardan Necdet Y.'nin sahte içki hazırlama konusunda deneyimli olduğu, diğer iki şüphelinin de sahte içkileri başkent genelindeki eğlence merkezlerine pazarladıkları iddia edildi.