Balzac’tan aşkın duygusunu tanımlayan 14 alıntı

Köy kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Balzac’ın, asıl adı Honore Balssa'dır. Edebiyatta yakaladığı başarı ile tüm hayatını edebiyat üzerine kurdu. 168 yıl önce bugün ölen Balzac’ı, en ünlü romanı Vadideki Zambak’tan 14 özel alıntı ile anıyoruz…

- Acılar sonsuz oluyor, sevinçlerin ise bir sınırı var.

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- Bugün daha az acı çekiyorum, demek ki sizi daha az seviyorum.

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- Birçok mutsuz kişi için yarın anlamsız bir sözcüktür.

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- Aslında hayatın en güzel anı; her şeyden vazgeçtiğinde, seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır.

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- Hayatta yalnız olan insanların bu dünyadan kopuk olduklarını düşünmeyin. Çok acı çeken insan, çok yaşamış demektir.

- Kadınlara saygılı davranmak, toplumsal farklılıklara belli etmeden uymak büyük bir inceliktir.

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- Karşılık görmeyen duygular kine dönüşebilir.

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- Büyük bir aşk, insanın gönlündeki diğer sevgileri zayıflatır.

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- Gerçek aşk sonsuzdur, kendi kendisine benzer; eşittir, temizdir, kendisini şiddetle göstermez; saçları beyazlaşır, gönlü hep gençtir.

- Hayatın şafağında edindiğimiz izlenimler böylesine derin izler bırakır yüreklerimizde.

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- Mutluluk izlerini çoğaltacak her acı, onları daha da derinleştirecektir.

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- Aşk dolu bir hayat dünya kanununda müthiş bir istisnadır.

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- Ümitsizce sevmek de bir mutluluktur.

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- Siz bakışlarda aşkı nasıl sezerseniz, çocuklar da isteği öyle sezerler.

Vadideki Zambak

Honoré de Balzac

Can Yay.

S.: 296

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Damla Karakuş

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