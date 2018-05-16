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Ban Ki-moon'dan Türkiye'nin mülteci politikasına övgü

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri ve Ban Ki-moon’dan Türkiye’nin mülteci politikasına övgü geldi.

DHA | 16.05.2018 - 09:45..
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Güney Kore’nin başkenti Seul’e bir dizi temaslarda bulunmak üzere giden Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ile Ban Ki-moon, ikili temasları  öncesinde  programlarında olmayan bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, dünyadaki  mültecilerin durumu üzerine sohbet etti. Dünya üzerindeki çocuklara yönelik çalışmalardan söz edilirken konu Türkiye’ye geldi. Ban Ki-moon, birkaç sene önceTürkiye’ye gittiğini ve Gaziantep Islahiye’deki mülteci kampına ziyarette bulunduğunu söyledi. Ki-moon, "O dönemTürkiye’de 2 milyon mülteci vardı" dedi.

"BU GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR SAYI"

Kerem Hasanoğlu ise "Şu an Türkiye  3 milyon 500 binin üzerinde mülteciye ev sahipliği yapıyor. Üstelik bunun yarısını da çocuk mülteciler oluşturuyor" diyerek son rakamları belirtti. Duyduğu rakam karşısında şaşıran Ban Ki-moon, "3 milyon 500 bin… Bu gerçekten inanılmaz bir sayı. Türkiye büyük bir iş yapıyor" dedi.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Kerem Hasanoğlu, Ban Ki-moon’u 10 yıl boyunca gerçekleştirdiği BM Genel Sekreterliği görevi sırasındaki başarılarından ve çabalarından dolayı kutladı. Bunun üzerine Ban Ki-moon’un, Hasanoğlu’na birkaç kere Türkçe teşekkür etmesi etrafta keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğu dönemde de  Türkiye’ye mültecilere karşı göstermiş oldukları muhabbet, cömertlik ve konukseverlik için teşekkür etmişti.

Ban Ki-moon'dan Türkiye'nin mülteci politikasına övgü

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