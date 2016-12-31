Ban Ki-mun Birleşmiş Milletler'den ayrıldı

Ban, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

YENİ YIL KUTLAMALARINA KATILACAK

Ban, Genel Sekreter olarak New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına da katılacak. Ban, yeni yıl kutlamalarının sembolü olan geleneksel kristal top düşürme töreninde, topu düşürecek düğmeye basacak.

YENİ GENEL SEKRETER 1 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

"ÜLKEM İÇİN KENDİMİ YAKARIM"

Yonhap ajansının haberinde, BM genel sekreterlik görev süresi dolan Ban'ın ihtiyaç duyulduğu takdirde ülkesine yardımcı olmak için elinden geleni yapma konusunda istekli olduğu belirtildi. Ban, New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ulusuma yardımı olacaksa, çekinmeden kendimi yakarım" ifadesini kullandı.