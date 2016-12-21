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Ban Ki-mun: Ulusum için kendimi yakarım

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, siyasi krizin sürdüğü G. Kore'ye dönerek ülkesine yardımcı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledİ.

21.12.2016 - 16:28
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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, genel sekreterlik görev süresinin dolmasının ardından siyasi krizin sürdüğü Güney Kore'ye dönerek ülkesine yardımcı olabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"ÜLKEM İÇİN KENDİMİ YAKARIM"

Yonhap ajansının haberinde, BM genel sekreterlik görev süresi 31 Aralık'ta dolacak Ban'ın ihtiyaç duyulduğu takdirde ülkesine yardımcı olmak için elinden geleni yapma konusunda istekli olduğu belirtildi. Ban, New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ulusuma yardımı olacaksa, çekinmeden kendimi yakarım" ifadesini kullandı

"SON KARARIMI VERMEDİM"

Gazetecilerin, "Güney Kore devlet başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna, ülkesine hangi alanda hizmet edebileceği konusunda son kararını vermediğini dile getiren Ban, "Ne yapacağıma, vatandaşlarımla görüşerek onların düşüncelerini dinledikten sonra karar vereceğim. Önemli olan onların görüşleri" diye konuştu.

GÖREVİ DEVREDECEK

BM genel sekreterliği görevinden önce Güney Kore dışişleri bakanlığı yapan Ban, BM'de yaklaşık on yıl boyunca edindiği tecrübeleri, Güney Kore'nin ilerlemesi ve gelişmesi için kullanabileceğini söyledi. BM Genel Sekreteri olarak iki dönem görev yapan Ban, görevini 31 Aralık 2016'da Portekizli Antonio Guterres'a devredecek.

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