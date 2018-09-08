’Bana sarılacaksın’ diyerek intihardan vazgeçirdi

Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia eden Tarık S. (31), çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Bu sırada, olay yerine gelen komiser yardımcısı, Tarık S.’yi ikna etmek için uğraştı. Çatıya çıkan komiser yardımcısı, Tarık S.’yi "Sen bana bırak, bana sarılacaksın." diyerek ikna etmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra ikna olan Tarık S., komiser yardımcısına sarılarak intihardan vazgeçti. Komiser yardımcısı ile beraber aşağıya inen Tarık S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Komiser yardımcının olumlu tavırlarıyla şahsı intihardan vazgeçirmesi, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.