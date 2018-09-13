taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.13125
Euro
7.1724
Altın
1204.7
Borsa
94419.15
Gram Altın
237.603

Bandırma’da sel hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir Bandırma'da meydana gelen şiddeti yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

İHA | 13.09.2018 - 20:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bandırma’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü.

90 DAKİKADA 100 KG YAĞMUR DÜŞTÜ

Kentin birçok yerinde ev ve işyerlerini su basarken caddelerde araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere 90 dakika içerisinde kentte metrekareye 100 kg yağmur düştü.

Bandırma’da sel hayatı olumsuz etkiledi

TÜM EKİPLER BANDIRMA'YA SEVK EDİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm itfaiye ve su kanalizasyon ekiplerinin Bandırma’ya sevk edildiğini ve tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Kafaoğlu, durumun afet halini aldığını ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

52
Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

18
Florence Kasırgası yüzünü gösterdi

Florence Kasırgası yüzünü gösterdi

56
Zonguldak'ta sokak köpeği öldürdüler

Zonguldak'ta sokak köpeği öldürdüler

15
2'si yönetici kadrodan 6 kişi FETÖ'den tutuklandı

2'si yönetici kadrodan 6 kişi FETÖ'den tutuklandı

4
Diyarbakır sokaklarında uygulama

Diyarbakır sokaklarında uygulama

2
Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM