Bandırma’da sel hayatı olumsuz etkiledi

Bandırma’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü.

90 DAKİKADA 100 KG YAĞMUR DÜŞTÜ

Kentin birçok yerinde ev ve işyerlerini su basarken caddelerde araçlar mahsur kaldı. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere 90 dakika içerisinde kentte metrekareye 100 kg yağmur düştü.

TÜM EKİPLER BANDIRMA'YA SEVK EDİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm itfaiye ve su kanalizasyon ekiplerinin Bandırma’ya sevk edildiğini ve tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Kafaoğlu, durumun afet halini aldığını ifade etti.