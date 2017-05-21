taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Bandırma'da tatil dönüşü yoğunluğu

İstanbul'da yaşayan ve 19 Mayıs tatilini Ege'de geçirenler dönüşe geçti.

21.05.2017 - 17:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Tatilcilerin büyük bölümü Bandırma iskelesinden, İDO'nun sefer sayısını artırdığı feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul'a döndü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe gelmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen İstanbullu'lar Ege sahillerine akın etti. Tatilin son günü dönüşe geçen İstarnbullular, Bandırma'dan deniz yolunu tercih etti.

TATİLCİLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Yaşanan yoğunluk nedeniyle sefer sayısını artıran İDO'ya ait feribot ve deniz otobüslerine binen tatilciler, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı.

Normal şartlarda iki olan sefer sayısını 9'a çıkartan İDO; sabah saat 09.30'da başlayan seferlerini gece 23.55'e kadar sürdürdü. Yetkililer, gün içerisinde yolcu taşıyan 4 deniz otobüsü ve 5 feribotun tamamen dolduğunu söyledi.

Bandırma'da tatil dönüşü yoğunluğu

Bandırma'da tatil dönüşü yoğunluğu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

131
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

90
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

158
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

100
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

71
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

132
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM