Bangladeş ve Myanmar geri dönüşler için anlaştı

Myanmar zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınmış, Bangladeş ise Myanmar yönetimi ile geri kabul konusunda müzakereler yürütmeye başlamıştı. Müzakerelerde sonuç elde edildi.

İKİ YIL İÇİNDE ÜLKELERİNE DÖNECEKLER

Myanmar ve Bangladeşli yetkililer, ülkelerinde uğradığı zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınan Rohingya Müslümanlarının dönüş süreci ile ilgili görüştü. Bangladeş’ten yapılan açıklamaya göre, Rohingyalı Müslümanların 2 yıl içinde ülkelerine geri dönüşü sağlanacak.

Myanmar, her hafta bin 500 Rohingya Müslümanını kabul edecek ve 2 yıl içerisinde tüm dönüşler sağlanmış olacak. Ayrıca dönüş sürecinde aileler bir bütün olarak sayılacak.

Öte yandan, 740 binden fazla Rohingya Müslümanı yaşadıkları zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınmıştı.