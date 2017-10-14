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Bangladeş'teki fil saldırısında 4 Arakanlı öldü

Bangladeş basınına göre, bir filin, bölgedeki Arakanlı Müslümanlara saldırması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

14.10.2017 - 16:43
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Myanmar'da ordu ve Budist çetelerin öncülüğündeki katliamlar ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Balukhali bölgesinde fil saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Cox's Bazar Güney Orman Bölgesi yetkilisi Ali Kabir, yaptığı açıklamada olayın sabaha karşı meydana geldiğini bildirdi.

Olayda yaralanan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bangladeş ofisinin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Dün gece Balukhali'nin Moinarguna bölgesinde meydana gelen fil saldırısı sonucu iki Arakanlı Müslüman kız çocuğu hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.



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