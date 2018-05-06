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Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Myanmar'da zulüm gören Arakanlı Müslümanların güvenliğinin ve onurunun korunması konusunda taviz verilmemesi çağrısında bulundu.

AA | 06.05.2018 - 02:35..
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Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Hasina, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45'inci Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed, bizlere zor durumdakilerin yanında olmamızı emretmiştir. Arakanlı Müslümanlar etnik temizliğe maruz kalırken, İİT bu duruma göz yumamaz." dedi.

"ARAKANLILARIN DA ONURLU BİR YAŞAM HAKKI VAR"

İİT'ye Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde topraklarına dönmeleri için Myanmar'a baskı yapmaya devam etmesi çağrısında bulunan Şeyh Hasina, "Arakanlı Müslümanların da bizler gibi onurlu yaşama hakkı var." ifadesini kullandı.

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

700 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ BANGLADEŞ'TE

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Arakan'da yakılan köylerden biri.

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