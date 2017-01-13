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Bank of China 300 milyon dolar sermaye ile Türkiye'de

Bank of China Turkey AŞ, gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdi.

13.01.2017 - 19:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi

china

DÜNYANIN EN BÜYÜK YEDİNCİ BANKASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı.

300 MİLYON DOLARLIK SERMAYE

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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