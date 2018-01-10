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Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırarak içeri girdi.

AA | 10.01.2018 - 07:04..
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Adana'nın Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana gelen olayda, polis ekipleri bankanın alarmının çalması üzerine bankaya gitti.

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Bankanın kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığını gören polis içeri kontrol etmeye başladı. İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi Urumlu’yu bankanın üst katında otururken yakaladı.

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

"BANKA BENİM OLDUĞU İÇİN GEÇTİM OTURDUM"

Daha sonra yakalanan şahıs, ekip aracında oturduğu sırada polisin neden girdin sorusu üzerine “Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım geldim camı kırdım içeri girdim oturdum.” diyerek polislere cevap verdi.

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi



Polis ekipleri, şahsın hırsızlık için girip girmediği araştırmaya başladı.

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

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