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Banka soyguncusu güvenlik kamerasında

İstanbul Bağcılar'da bütün soygun girişimleri güvenlik kamerasıyla takip edilen zanlı adım adım takip edilerek yakalandı.

11.10.2017 - 13:52
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İstanbul'da iki bankayı soyan bir bankada ise soygun girişiminde bulunan kişi,  Asayiş Şube Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Banka soyguncusu güvenlik kamerasında

32 BİN TL ALIP KAÇTI

İlk soygun 22 Kasım 2016'de  Bağcılar Yenigül Mahallesi'nde bir banka şubesinde gerçekleşti. Silah çekerek bankaya giren Burhan G. güvenlik görevlisine yöneldi. "Silahını ver, sakin ol." diyerek güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra elindeki çantayı veznedekilere uzatarak "Paraları doldurun." dedi. Vezneden 32 bin TL alan Burhan G. kaçarak izini kaybettirdi.

İki bankayı soyan hırsız yakalandı VİDEO

Banka soyguncusu güvenlik kamerasında

VEZNE GÖREVLİSİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİ

İkinci soygun ise 1 Ağustos'ta  Bağcılar Yıldız Tepe Mahallesi'nde bir banka şubesinde gerçekleşti. Bankaya gelen Burhan G. (35) silah çekerek girdiği banka da önce güvenlik görevlisinin silahını masasına bıraktırdı. Daha sonra vezneye yönelen soyguncu vezne görevlisine silah doğrulttu ve  5 bin 700 TL alarak kaçtı.

Banka soyguncusu güvenlik kamerasında

PARA YOK DENİLİNCE SAKİNCE UZAKLAŞTI

Burhan G. son soygununu bu ayın 4'ünde Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir bankada  gerçekleştirmek istedi. Beyaz maske takıp bankaya giren Burhan G. silah çekerek yöneldiği vezne görevlisine "Paraları çantaya doldur." dedi. Vezne görevlisinin "Kasada para yok." demesi üzerine çantasını alan soyguncu sakin bir şekilde bankadan çıktı.

Banka soyguncusu güvenlik kamerasında

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İki sokak ötede girdiği bir apartmanın bodrumuna çantasını, kuru sıkı tabancasını ve maskesini bırakan Burhan G. evine döndü. Bankadan çıkışını ve her adımını güvenlik kamerası ile takip eden polis, Burhan G. 'nin evini tespit etti.

Banka soyguncusu güvenlik kamerasında

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Burhan G. evinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğine getirildi. Soygunları kabul etmeyen Burhan G. Adliyeye sevk edilirken "Sadece soygun girişiminde bulundum." dediği öğrenildi.

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