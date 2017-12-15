Banka soygununu Jandarma Uzman Onbaşı önledi

24 yaşındaki Ahmet K., öğlen saatlerinde gittiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde banka şubesinde soyguna kalkıştı. Şans eseri olayın geçtiği bankada sivil halde bulunan Jandarma Uzman Onbaşı, paraları alıp kaçan gaspçıyı yakaladı.

BANKADA REHİNE ALDI PARAYI ALIP KAÇTI

Zanlının, diğer banka görevlilerinden uzattığı poşete paraları koymalarını istediği, aksi takdirde rehineyi öldüreceği tehdidinde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu esnada kendi özel işi nedeniyle sivil giyimli bankada bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Yunus Zorba, gaspçı şahsa sakin olmasını, herhangi bir hata yaparak kimseye zarar vermemesini, rehineyi serbest bırakmasını söylemiştir. Gaspçı şahıs, 9 bin 540 lira tutarındaki parayı almasına müteakip rehineyi serbest bırakarak hızla kaçmaya başlamıştır."

VATANDAŞ YAKALATTI UZMAN ONBAŞI LİNÇTEN KURTARDI

Uzman Onbaşı Zorba'nın zanlının peşinden koşarak takip ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu bilgelere yer verildi:

"Uzman Onbaşı, gaspçıyı takip etmiş, bir süre sonra kendi tabancasıyla havaya ateş ederek yüksek sesle 'teslim olması' çağrısında bulunmuştur. Bunun üzerine gaspçı 2-3 el ateş ederek kaçmaya devam etmiştir. Gaspçı, vatandaşların da yardımıyla yakalanmıştır. Gaspçıyı etkisiz hale getiren Yunus Zorba, etrafta toplanan öfkeli vatandaşların linç girişimine karşı da çevredekilere yatıştırıcı telkinlerde bulunmuş ve gelen polis ekiplerine zanlıyı teslim etmiştir. Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."