Banka soymaya çalışan hırsızı zımba makinesiyle yakaladı

Kadirli ilçesinde, kurusıkıdan çevirme tabancaya girdiği banka şubesini soymaya çalışırken güvenlik görevlisi tarafından kafasına zımba makinesi vurularak yakalanan Hasan B, tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Hasan B. (42) , Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, maddi durumunun bozuk ve yüklü miktarda borcu olmasından dolayı soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY NASIL OLDU

Kadirli ilçesinde, dün elindeki kurusıkıdan çevirme tabancayla banka şubesine giren Hasan B, bankayı soymak istemiş, bankanın güvenlik görevlisi Adem D'nin müdahalesi ile çıkan arbedede güvenlik görevlisi tarafından kafasına zımba makinesi ile vurularak yakalanmıştı.